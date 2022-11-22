Pianoбой рассказал, как его в госпитале узнал воин с амнезией, который не вспомнил даже собственную жену.

Известный украинский певец Дмитрий Шуров, известный под сценическим именем Pianoбой, гастролирующий горячими точками с благотворительными концертами, рассказал о трогательном случае, который произошел с ним в госпитале. Как оказалось, артиста узнал воин ВСУ, который страдал от амнезии и еще не успел вспомнить даже жену. Однако песню исполнителя боец даже смог напеть. Об этом Шуров упомянул в интервью ЖВЛ.

Артист вспомнил, что во время одного из благотворительных выступлений в военном госпитале его удивил плач женщины героя, увидевшей, что ее муж узнал звезду.

"Когда выходили, стоял парень с женой. И он так мне: "А, это вы". И начал напевать песню. А она стоит и плачет. Я говорю: "А чего вы плачете?" А она говорит: "У него амнезия и он меня не помнит. Он меня еще должен вспомнить, свою жену. А песню вспомнил". Там уже все стояли, плакали, потому что это было просто...", – рассказал Шуров.

Однако и сам певец часто не сдерживал слезы во время концертов для бойцов ВСУ. По его словам, музыка визуализируется, поэтому эмоции сдержать бывает тяжело. Именно для военных певец вернулся к творчеству после 24 февраля. Полномасштабное нападение России на время убило в нем жажду написания музыки и побудило заниматься волонтерством.

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