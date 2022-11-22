На своїй сторінці в Instagram ведуча розповіла про головні новини на 271 день повномасштабної війни.

21 листопада в Україні відзначали День гідності та свободи. У цей день чоловік Марічки, журналіст, екс-нардеп, а нині боєць ЗСУ Єгор Соболєв отримав звання молодшого сержанта. Падалко показала фото зі своїм коханим, зроблене у новорічний вечір на Майдані 31 грудня 2013 року, ще до всіх розстрілів.

Чоловік Падалко Єгор Соболєв народився у Краснодарі та прожив у росії до 1995 року. У 2004 році він отримав українське громадянство, працював журналістом, був народним депутатом, а минулого року уклав контракт із ЗСУ.

Ведуча розповіла, що ворог далі штурмує Бахмут, де наші воїни четвертий місяць тримають оборону. Крім того, росіяни мстяться Херсону. Почалися регулярні обстріли з окупованого лівого берега Дніпра. За минулу добу одна загибла людина і троє поранених.

"Росії не потрібний мир. Їй потрібен «відпочинок», аби накопичити сили. До чого всі ці танці із випрошуванням в Києва перемовин, відверто говорить українофоб Прилєпін і проводить аналогію з двома чеченськими війнами (відео 4). Тим часом, в намаганні всадити Київ за стіл перемовин в Москві навіть заявили, що «зміна влади у Києві не є метою «спецоперації»", — пише Марічка Падалко.

Також повідомляється, що Парламентська асамблея НАТО визнала росію державою-терористом і закликала створити спеціальний міжнародний трибунал для покарання російських злочинців. А Ізраїль готовий надати Україні високоточну зброю, якщо росія отримає ракети від Ірану.

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко прокоментувала поведінку переляканих окупантів у Херсоні.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Падалко розповіла про масштабну катастрофу в росіян у Чорному морі.