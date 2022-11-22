На своей странице в Instagram ведущая рассказала о главных новостях на 271 день полномасштабной войны.

21 ноября в Украине отмечался День достоинства и свободы. В этот день муж Марички, журналист, экс-нардеп, а ныне боец ​​ВСУ Егор Соболев получил звание младшего сержанта. Падалко показала фото со своим любимым, сделанное в новогодний вечер на Майдане 31 декабря 2013, еще до всех расстрелов.

Муж Падалко Егор Соболев родился в Краснодаре и прожил в россии до 1995 года. В 2004 году он получил украинское гражданство, работал журналистом, был народным депутатом, а в прошлом году заключил контракт с ВСУ.

Ведущая рассказала, что враг штурмует Бахмут, где наши воины четвертый месяц держат оборону. Кроме того, россияне мстят Херсону. Начались регулярные обстрелы с оккупированного левого берега Днепра. За минувшие сутки один погибший человек и трое раненых.

"России не нужен мир. Ей нужен «отдых», чтобы накопить силы. К чему все эти танцы с выпрашиванием у Киева переговоров, откровенно говорит украинофоб Прилепин и проводит аналогию с двумя чеченскими войнами (видео 4). Между тем, в попытке усадить Киев за стол переговоров в Москве даже заявили, что «смена власти в Киеве не является целью спецоперации», — пишет Маричка Падалко.

Также сообщается, что Парламентская ассамблея НАТО признала россию государством-террористом и призвала создать специальный международный трибунал для наказания российских преступников. А Израиль готов предоставить Украине высокоточное оружие, если р получит ракеты от Ирана.

Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко рассказала о масштабной катастрофе у россиян в Черном море.