Лідер гурту "Антитіла" навіть представив діалог пораненого окупанта з військкомом, який приніс йому до шпиталю відірвану ногу бурята.

Як повідомляє Politeka.net, лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя висміяв черговий фейк російської пропаганди. Зокрема, музикант на своїй сторінці у Facebook потролив поранених окупантів, яким міноборони "вирощує" руки та ноги після поїздки до України.

"Настрій - це так смішно. Місяць - нові мізки нехай виростуть. Російська пропаганда заявила, що їх міноборони, дослівно "вирощує пораненим воїнам нові частини ніг та рук", - написав Тарас Тополя.

Лідер гурту "Антитіла" навіть представив діалог пораненого окупанта з військкомом, який приніс йому до шпиталю відірвану ногу бурята.

"Рядовий Іванов, я тут вам другу ногу приніс, свіжу, з-під Бахмута, ще не охолонула. Ну, в сенсі, тільки ось виростили, так би мовити, з палу з жару.

- А навіщо мені дві ліві ноги, товаришу військком, та ще різного розміру?

- Вибачте, переплутав, ось ваша, тримайте.

— Товаришу воєнком, але це теж ліва, та ще й з ж*пою бурята?

– Відставити розмови, рядовий, вам, можна сказати, дуже пощастило, ця нога одразу з білою ладом на додачу йде”, – посміявся Тарас Тополя.

Нагадаємо,Тополя з гурту "Антитіла" розвіяв ілюзії українців щодо відповіді НАТО.

Як повідомляла Politeka, Тополя з "Антитіла" поділився, якого артиста бачить від України на "Євробаченні-2023".

Також Politeka писала, Тополя висунув кілька версій проросійських заяв Маска і Папи Римського.