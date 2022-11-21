Тарас Тополя пообіцяв зі свого боку зробить усе, щоб обрали гідного представника України на конкурсі.

Український музикант, лідер гурту "Антитіла" та волонтер Тарас Тополя став одним із переможців у голосуванні за членів журі на Нацвідбір на "Євробачення-2023". Тепер разом із Юлією Саніною та Джамалою він вирішуватиме, кого з конкурсантів відправити на пісенний конкурс.

В інтерв'ю Фактам ICTV музикант поділився, якого артиста та пісню бачить від України на "Євробаченні-2023".

Музикант зізнається, налаштований рішуче та як суддя оцінюватиме рівень майстерності виконання пісні, вокал, номер, його концепт та те, як артист тримається на сцені.

Тарас Тополя пообіцяв, зі свого боку, зробить усе, щоб обрали гідного представника України на конкурсі. При цьому зазначає, що йому ніколи не була зрозуміла полеміка, якою має бути стилістика пісні чи амплуа артиста. Адже маємо багато прикладів, коли перемагала пісня нетипова.

"Євробачення — це конкурс різноманіття, яке має надихати і зачаровувати. Так було й так буде. А ще я не розумію цієї аналітики, коли у нас постфактум намагаються зрозуміти секрет хіта. Там розбирають, чи причетна до цього мелодія чи текст. Але це тут ні до чого", — вважає Тарас Тополя.

Музикант впевнений, потрібно відбирати те, що є якісним і викликає сильні емоції.

"Якщо композиція чіпляє, незалежно від стилістики, приспіву та тональності, то вона і є переможцем", — наголосив Тарас Тополя .

Нагадаємо, що Тополя з групи "Антитіла" яскраво пофантазував про останній день путіна.

Як повідомляла Politeka, Тополя з "Антитіла" розкрив свій найголовніший страх у ролі члена журі Нацвідбору.

Також Politeka писала, що Тополя з "Антитіла" показав "сувенір" Папі Римському після його зневіри у жорстокість росіян.