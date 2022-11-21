Лідер групи "Антитіла" Тарас Тополя , який після повномасштабного вторгнення рф в Україну служив парамедиком на фронті, прокоментував неоднозначні висловлювання Папи Римського Франциска та мільярдера Ілона Маска щодо війни в Україні. Свою думку він висловив у інтерв'ю Фактам ICTV.

На думку фронтмена групи "Антитіла" Тарас Тополя, обидва лідери перебувають у своєму інформаційному міхурі та керуються особистими страхами. Він також не виключає, що в інфопросторі Папи Римського та Маска є місце російській пропаганді.

"Якщо говорити про Маска, багато версій, чому він це зробив. Перша - у нього тоді тривала покупка Twitter і хтось йому міг докинути фінансів на це. Цей хтось міг бути зацікавленою особою. Друга версія - це могла бути жінка, найближче сімейне оточення. Не один уже був приклад, коли якісь американські експерти несуть брехню щодо війни в Україні, виправдовуючи росіян, а потім виявляється, що дружина у мужика – росіянка", – прокоментував артист.

Що ж до Папи Римського Франциска та його скандальних висловлювань на захист росіян, то Тарас Тополя перераховує ті самі причини: вплив оточення, російська пропаганда, страх за особисту безпеку та багато іншого.

"Насправді ніхто з нас з вами не знає справжніх причин. Як ми і не знаємо, що стукнуло в голову Папі Римському. Я схиляюся до того, що його позиція лояльності до росіян теж пов'язана з його оточенням, з міхуром, у якому він живе і не розуміє до кінця, що відбувається в Україні", – наголосив Тарас Тополя .

Нагадаємо, що Тополя з групи "Антитіла" яскраво пофантазував про останній день путіна.

Як повідомляла Politeka, Тополя з "Антитіла" розкрив свій найголовніший страх у ролі члена журі Нацвідбору.

Також Politeka писала, що Тополя з "Антитіла" показав "сувенір" Папі Римському після його зневіри у жорстокість росіян.