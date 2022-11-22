Как сообщает Politeka.net, лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя высмеял очередной фейк российской пропаганды. В частности, музыкант на своей странице в Facebook потроллил раненых оккупантов, которым минобороны "выращивает" руки и ноги после поездки в Украину.
"Настроение – это так смешно. Месяц – новые мозги пусть вырастят. Российская пропаганда заявила, что их минобороны, дословно "выращивает раненым воинам новые части ног и рук", – написал Тарас Тополя.
Лидер группы "Антитіла" даже представил диалог раненого оккупанта с военкомом, который принес ему в госпиталь оторванную ногу бурята.
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
Израиль передаст Украине ракеты при одном условии: СМИ сообщили детали
Из Германии с позором выгнали россиянку, оскорблявшую украинцев: "Чей Херсон?"
58-летняя Беллуччи в платье с прозрачным верхом лишила дара речи: "Элегантная старость"
Андре Тан показал украинкам топ самых актуальных сапог этой зимы: "В моду вновь вернулась..."
"Рядовой Иванов, я тут вам вторую ногу принес, свежую, из-под Бахмута, еще не остыла. Ну, в смысле, только вот вырастили, так сказать, с пылу с жару.
– А зачем мне две левые ноги, товарищ военком, да еще разного размера?
– Извините, перепутал, вот ваша, держите.
– Товарищ военком, но это тоже левая, да еще и с ж*пой бурята?
– Отставить разговоры, рядовой, вам, можно сказать, очень повезло, эта нога сразу с белой ладой в придачу идет", – посмеялся Тарас Тополя.
Напомним, Тополя из группы "Антитіла" развеял иллюзии украинцев относительно ответа НАТО.
Как сообщала Politeka, Тополя из "Антитіла" поделился, какого артиста видит от Украины на "Евровидении-2023".
Также Politeka писала, Тополя выдвинул несколько версий пророссийских заявлений Маска и Папы Римского.