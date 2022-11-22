Лидер группы "Антитіла" даже представил диалог раненого оккупанта с военкомом, который принес ему в госпиталь оторванную ногу бурята.

Как сообщает Politeka.net, лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя высмеял очередной фейк российской пропаганды. В частности, музыкант на своей странице в Facebook потроллил раненых оккупантов, которым минобороны "выращивает" руки и ноги после поездки в Украину.

"Настроение – это так смешно. Месяц – новые мозги пусть вырастят. Российская пропаганда заявила, что их минобороны, дословно "выращивает раненым воинам новые части ног и рук", – написал Тарас Тополя.

Лидер группы "Антитіла" даже представил диалог раненого оккупанта с военкомом, который принес ему в госпиталь оторванную ногу бурята.

"Рядовой Иванов, я тут вам вторую ногу принес, свежую, из-под Бахмута, еще не остыла. Ну, в смысле, только вот вырастили, так сказать, с пылу с жару.

– А зачем мне две левые ноги, товарищ военком, да еще разного размера?

– Извините, перепутал, вот ваша, держите.

– Товарищ военком, но это тоже левая, да еще и с ж*пой бурята?

– Отставить разговоры, рядовой, вам, можно сказать, очень повезло, эта нога сразу с белой ладой в придачу идет", – посмеялся Тарас Тополя.

Напомним, Тополя из группы "Антитіла" развеял иллюзии украинцев относительно ответа НАТО.

Как сообщала Politeka, Тополя из "Антитіла" поделился, какого артиста видит от Украины на "Евровидении-2023".

Также Politeka писала, Тополя выдвинул несколько версий пророссийских заявлений Маска и Папы Римского.