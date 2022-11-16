Тарас Тополя підкреслив, що не варто тішити себе ілюзіями, оскільки НАТО не вступить у цю війну.

Як повідомляє Politeka.net, у вівторок, 15 листопада, під час масованої атаки України росією на території Польщі впали російські ракети. Те, що це дійсно ракети виробництва росії підтвердило польське МЗС, що викликало посла росії.

Лідер групи "Антитіла" висловив свою думку щодо падіння російських ракет на території Польщі. Пост на цю тему Тарас Тополя опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Тарас Тополя підкреслив, що не варто тішити себе ілюзіями, оскільки НАТО не вступить у цю війну. Він висловив щирі співчуття сім'ям загиблих громадян Польщі. А також звернувся до українців.

"Кілька нагадувань усім: росія – держава-терорист, НАТО не впишеться, 5 стаття колективного договору – забудьте. І не спокушайтеся ілюзіями. Просто робимо своє – планомірно знищуємо окупантів. За підтримки союзників. Та переможемо!", – написав Тарас Тополя.

Варто зазначити, що оскільки Польща є країною НАТО, саме Альянс має дати рішучу відповідь. Проте все більше заяв про те, що члени НАТО не впевнені, що це була російська ракета, запущена з території росії.



Нагадаємо, що Тополя з групи "Антитіла" яскраво пофантазував про останній день путіна.

Як повідомляла Politeka, Тополя з "Антитіла" розкрив свій найголовніший страх у ролі члена журі Нацвідбору.

Також Politeka писала, що Тополя з "Антитіла" показав "сувенір" Папі Римському після його зневіри у жорстокість росіян.