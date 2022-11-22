Ганна вже тривалий час живе в шлюбі з продюсером "Квартал 95" Олександром Божковим, разом зіркова пара виховує двох дітей. 2015 року у них народився син Гліб, а в 2020 – Микита. Саліванчук завжди акцентує увагу на тому, що вона не просто дружина чи мати, а впершу чергу успішна жінка.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram 37-річна артистка показала ефектні кадри з відпочинку. На одному з відео Ганна в купальнику, який вдало підкреслив її апетитні форми, стрибає босоіж по снігу, а потім пірнає в басейн. На іншому — зірка в сріблястому пальті впала на сніг та робить снігового янгола. Пост Саліванчук вирішила супроводити текстом актуальної пісеньки:

"Зима нас не лякає. Не лякає, що світла немає. ЗСУ орків всіх роз*бе", — вірить актриса.

У коментарях до відео не обійшлося й без критики: "ЗСУ то не підведе, але, мені здається, можна було б стриматись або по крайній мірі не викладати це до перемоги. Відкласти, так би мовити. Ні, я ні в якому разі не проти веселощів, але давайте не забувати, що коли ми так веселимося, то десь на сході метушаться хлопці, перезаряджаючи зброю. Дякую за увагу, ми переможемо", "Віримо в ЗСУ та українських комунальників! Все буде Україна! ", "Вогонь))!".

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