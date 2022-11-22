Анна уже долгое время живет в браке с продюсером "Квартал 95" Александром Божковым, вместе звездная пара воспитывает двоих детей. В 2015 году у них родился сын Глеб, а в 2020 – Никита. Саливанчук всегда акцентирует внимание на том, что она не просто жена или мать, а в первую очередь успешная женщина.

В этот раз на своей странице в Instagram 37-летняя артистка показала эффектные кадры с отдыха. На одном из видео Анна в купальнике, который удачно подчеркнул ее аппетитные формы, прыгает босиком по снегу, а затем ныряет в бассейн. На другом — звезда в серебристом пальто упала на снег и делает снежного ангела. Пост Саливанчук решила сопроводить текстом актуальной песенки:

"Зима нас не пугает. Не пугает, что света нет. ВСУ орков всех раз*бет", — верит актриса.

В комментариях к видео не обошлось и без критики: "ВСУ то не подведет, но, мне кажется, можно было бы сдержаться или по крайней мере не выкладывать это до победы. Отложить, так сказать. Нет, я ни в коем случае не против веселья, но давайте не забывать, что когда мы так веселимся, то где-то на востоке суетятся ребята, перезаряжая оружие. Спасибо за внимание, мы победим", "Верим в ВСУ и украинских коммунальщиков! Все будет Украина!", "Огонь))! ".

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.

Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.

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