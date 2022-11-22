Телеведучий та герой 9 сезону шоу «Холостяк» Нікіта Добринін та його дружина Даша Квіткова пережили у своєму шлюбі нелегкі часи.

Як виявлося, Нікіта та Даша багато сварилися і не могли знайти спільної мови. Криза у стосунках сталася після народження їхнього сина Лева.

«В моменти, коли починали сваритися, ми розуміли, що ми так не хочемо», - розповіла Даша і в інтерв’ю ЖВЛ.

За її словами, подолати кризу їм допоміг психотерапевт. Крім того, вони дуже багато розмовляли один з одним.

«Це дуже важливо – ніколи не мовчати», - каже Даша.

За її словами, після появи дитини вона стикнулася з труднощами, але не могла дозволити, щоб їм хтось допомагав.

«Коли ти не спиш і не їш, ти постійно нервуєш, нервує в першу чергу дитина, і у вас з чоловіком починаються сварки. Я зараз я розумію, що коли буде друга дитина, я вже не буду геройствовати і розповідати, що мені не потрібна допомога», - каже Даша.

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