Популярний грузинський продюсер і шоумен Іраклі Макацарія, який брав участь в українському сезоні "Холостяка" та інших телешоу вітчизняного телебачення, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу знаменитість показав знімок із подорожі та порадував своїх українських шанувальників.

Як видно, на новій фотографії Іраклі, який влітку одружився з молодшою ​​на 17 років коханою Лізою Чічуа, зображений у французьких Альпах. Перед камерою він з'явився у теплій червоній куртці модного фасону, а на його очах стильні сонцезахисні окуляри. Судячи з фото, Іраклі насолоджується чудовим гірським пейзажем.

У підписі до публікації Макацарія написав українською мовою: "Брати вершини дуже просто, треба лише йти вгору". Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію шоумена, засинаючи його компліментами і відзначаючи, що він заговорив українською мовою: "Дякую за українську мову", "Любимо вас. І дякую!", "Іраклі все ж таки заговорив українською", "Дякую за українська", "Дякую за підтримку!", "Браво", "Дякую за українську мову", "Просто, але тільки коли поряд такий чоловік".

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