Популярный грузинский продюсер и шоумен Иракли Макацария, который принимал участие в украинском сезоне "Холостяка" и других телешоу отечественного телевидения, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость показал снимок из путешествия и порадовал своих украинских поклонников.

Как видно, на новой фотографии Иракли, который летом женился на младшей на 17 лет возлюбленной Лизой Чичуа, запечатлен во французских Альпах. Перед камерой он появился в теплой красной куртке модного фасона, а на его глазах стильные солнцезащитные очки. Судя по фото, Иракли наслаждается потрясающим горным пейзажем.

В подписи к публикации Макацария написал на украинском языке: "Брать вершины очень просто, нужно только идти в гору". Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию шоумена, засыпая его комплиментами и отмечая, что он заговорил на украинском языке: "Спасибо за украинский язык", "Любим вас. И спасибо!", "Иракли все же заговорил на украинском", "Спасибо за украинский", "Спасибо за поддержку!", "Браво", "Спасибо за украинский язык", "Просто, но только когда рядом такой мужчина".

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