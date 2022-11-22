Популярна українська співачка та солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька, яка з початку війни разом зі своїм колективом активно гастролює з благодійними концертами на підтримку України, часто ділиться яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу Саша виклала кадри з фіналу "Голосу країни" та розповіла про складнощі цього сезону.

На кадрах можна побачити Олександру та закулісся зйомок фіналу. На деяких кадрах вона позує з переможницею вокального шоу Марією Квіткою, а також зі своїм провідним Андрієм Матсолою. За словами Сашка, вона від початку мріяла, щоб Марія потрапила до її команди "Другого шансу", але була впевнена, що учасницю заберуть головні тренери. Однак Квітка потрапила саме до команди Зарицької.

Також Олександра чесно розповіла про складнощі сезону: "Цей сезон був складним емоційно й фізично. Учасники проєкту йшли на фронт, волонтерили, співали для наших захисників й захисниць. Всі — настільки сильні й талановиті! В ефірі неможливо було стримати сліз від початку до останньої миті. Впевнена, для кожного з них фінал — це лише початок. Цього сезону ми точно довели, що кожен має право на другий шанс! Завдяки вашим голосам та донатам, ми змогли підтримати ЗСУ. Та обрати неймовірну переможницю, про яку ми ще точно почуємо! Люблю!".

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