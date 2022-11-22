Популярна українська фітнес-тренер та експерт телешоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемська, яка була дружиною спортсмена В'ячеслава Узєлкова та народила йому двох дітей, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу знаменитість виклала чарівне відео зі свого тренування та запросила фоловерів у свій марафон для схуднення.

Як видно, на новому відео Марина знята у світлій кімнаті біля панорамного вікна, вона вмостилася на килимку і почала виконувати вправи. Перед камерою експерт із схуднення з'явилася у світлому вбранні – вузьких лосинах та широкій короткій кофтині. Вбрання лише підкреслює струнку фігуру Марини і те, з якою легкістю вона виконує вправи.

У підписі до публікації Боржемська запросила фоловерів у свій марафон і пообіцяла допомогти зі схудненням: "Що станеться 5 грудня ? Ваше життя може змінитись. Я дуже люблю впевнених людей, які усвідомлюють свою красу та силу. Запрошую вас до моєї програми, щоб ми разом змогли досягти тих змін, які підійдуть саме вам. Старт 5 грудня. Пишіть Хочу Худнути в директ або ставте + у коментарях, і я надішлю умови. Зробіть крок до себе, і я вам у цьому допоможу".

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