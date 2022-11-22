Популярна українська телеведуча Катя Осадча, яка до війни була ведучою шоу "Світське життя", а тепер займається соціальним проектом із пошуку зниклих людей, часто ділиться з шанувальниками новинами та подробицями свого життя на сторінці в Instagram. Так, цього разу телезірка показала миле фото та звернулася до українців з приводу Дня Гідності та Свободи.
На новому знімку Катя знята в цікавій локації та при повному параді. Перед камерою вона з'явилася у світлому светрі з цікавим малюнком та прикріпленою жовтою стрічкою. Її волосся розпущене в красивому укладанні, а на її обличчі яскравий макіяж і ледь помітна посмішка.
У підписі до публікації Осадча написала: "Жовта стрічка - символ символ опору російській окупації. Як би нас не хотіли роз‘єднати, як би окупанти не змушували українців зрікатися свого, вся наша підтримка, думки і сльози про наших людей в окупації, які продовжуть боротися ризикуючи життям. Сьогодні день Гідності і Свободи і ми пов’язуємо жовту стрічку на підтримку наших найрідніших незнайомців. Тримайтеся рідні, ми скоро знову будемо разом!"
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