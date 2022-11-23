Цього разу на своїй сторінці в Instagram шеф-кухар вирішив показати результати свого експерименту: де більше м’яса, в курячих гомілках чи у чверті курки. Клопотенко взяв однакову вагу гомілок і чверті, розібрав їх та довів, що перший варіант вигідніший. Євген також одразу дав рецепт, як можна легко приготувати гомілки.

"Ті, що я порізав для експерименту — залишу на потім, а для цього рецепту взяв цілі гомілки та протушкував їх у сметані зі смаженою цибулею. Вийшло просто і дуже смачно. Взагалі, з курятиною завжди так, бо це м’ясо дуже ніжне і не потребує якогось складного приготування. А сметана цю ніжність тільки підсилила. Приготуйте цю страву, котики, вона огорне вас своїм комфортним смаком", — радить зірка "Мастер Шеф".

Берете 1 пачку гомілок (це десь 7 штук). Обсмажуєте їх на пательні та викладаєте в сотейник. Далі треба нарізати кільцями 2 цибулини, обсмажити цибулю разом із гомілками. Взяти 400 мл сметани, залити нею гомілки та додати 50-70 мл води, перемішати. Посолити та поперчити. Тушкувати все пів годинки на повільному вогні.

"Над стравою не треба довго заморочуватися, але водночас така комфортна їжа допомагає відчути себе добре. А це якраз те, що нам всім зараз потрібно", — наголосив Клопотенко.

Нагадаємо, раніше Клопотенко розповів, що змінилось після того, як він перейшов на українську мову.

Також повідомлялось, що Клопотенко зіазнався у своєму страху дитинства.

Крім того, Politeka.net писала, що Клопотенко спантеличив українців новим рецептом.