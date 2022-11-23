В этот раз на своей странице в Instagram шеф-повар решил показать результаты своего эксперимента: где больше мяса, в куриных голенях или четверти курицы. Клопотенко взял одинаковый вес голеней и четверти, разобрал их и доказал, что первый вариант более выгоден. Евгений сразу дал рецепт, как можно легко приготовить голени.

"Те, что я порезал для эксперимента - оставлю на потом, а для этого рецепта взял целые голени и протушил их в сметане с жареным луком. Получилось просто и очень вкусно. Вообще, с курятиной всегда так, потому что это мясо очень нежное и не требует какого-либо сложного приготовления. А сметана эту нежность только усилила. Приготовьте это блюдо, котики, оно окутает вас своим комфортным вкусом", - советует звезда "Мастер Шеф".

Берете 1 пачку голеней (это где-то 7 штук). Обжариваете их на сковороде и выкладываете в сотейник. Далее нужно нарезать кольцами 2 луковицы, обжарить лук вместе с голенями. Взять 400 мл сметаны, залить голени и добавить 50-70 мл воды, перемешать. Посолить и поперчить. Тушить все пол часа на медленном огне.

"Над блюдом не нужно долго заморачиваться, но в то же время такая комфортная еда помогает почувствовать себя хорошо. А это как раз то, что нам всем сейчас нужно", - подчеркнул Клопотенко.

Напомним, ранее Клопотенко рассказал, что изменилось после того, как он перешел на украинский язык.

Также сообщалось, что Клопотенко признался в своем страхе детства.

Кроме того, Politeka.net писала, что Клопотенко озадачил украинцев новым рецептом.