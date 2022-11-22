Як пише Politeka.net , Даша Квіткова - відома українська блогерка та дружина "Холостяка" Микити Добриніна. Зірка також активно веде свій блог в Інстаграмі, де ділиться з фанатами найцікавішим.

А цього разу Квіткова опублікувала відео, де похвалилася стильним вбранням та позувала у спідній білизні.

"Льовчик спав, записувала відео в тиші і зробила новий формат. Як вам? Мені подобається більше, коли я говорю в самому відео, але так теж непогано", - написала Квіткова.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Більше подобається, коли йдуть розмови у відео! Вони живі, емоційні", "Мені так подобаються ці ваші відео, дивилася б по 10 штук) але найбільше цей момент в кінці коли Ви тупіт до дверей)) так якось мило" , "Краще однозначно розмовні", "Мені спочатку здалося, що на бомбері вишитий наш герб. Але коли придивилася засмутилася, тому що там не він", "Млинець ви така класна!!! фігура просто вав".

Нагадаємо, Квіткова з "Холостяка" розповіла, що врятувало її шлюб із Добриніним.

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