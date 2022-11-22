Как пишет Politeka.net, Даша Квиткова - известная украинская блогерка и жена "Холостяка" Никиты Добрынина. Звезда также активно ведет свой блог в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Квиткова опубликовала видео, где похвасталась стильными нарядами и позировала в нижнем белье.

"Левчик спал, записывала видео в тишине и сделала новый формат. Как вам? Мне нравится больше, когда я говорю в самом видео, но так тоже неплохо", - написала Квиткова.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Больше нравится, когда идут разговоры в видео! Они живые, эмоциональные", "Мне так нравятся эти ваши видео, смотрела бы по 10 штук) но больше всего этот момент в конце когда Вы топот до двери)) так как-то мыло", "Лучше однозначно разговорные", "Мне сначала показалось, что на бомбере вышит наш герб. Но когда присмотрелась расстроилась, потому что там не он", "Блин вы такая классная!!!фигура просто вав".

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