Популярная украинская блогерша Даша Квиткова, которая после победы в шоу "Холостяк" стала женой главного героя проекта Никиты Добрынина и родила ему сына, часто радует поклонников яркими публикациями нас своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка выложила очаровательное видео, на котором показала настоящую зимнюю сказку.

Как видно, в коротком ролике Даша запечатлена на улице, как узнали фолловеры, в Трускавце, а там сказочный снегопад. Судя по кадрам, девушка по-настоящему счастлива, она с сияющей улыбкой и восторгом кружится под падающим снегом. Перед камерой девушка пояивлась в черном наряде, ее волосы распущены и красиво уложены, а на лице легкий макияж.

В подписи к публикации Квиткова написала: "Немного настроения". Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию блогерши: "И я хочу такое видео", "Трускавец!", "Кайф", "Фантастика! Чтобы еще войны не было в нашей жизни, и снова жить счастливо! Ничего, все будет!", "Очень красиво", "Я узнала за спиной Трускавец", "Как красиво, сама с таким настроением хожу целый день", "Такая искренняя, а сколько радости", "Как это волшебно", "Класс, красивое видео, придает праздничное настроение и благодарности за еще один день".

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