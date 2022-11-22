Цього разу на своїй сторінці в Instagram зірка повідомила, що її акаунт опинився під загрозою блокування. Найімовіріше, так сталося через те, що актриса активно робила публікації про злочини російских окупантів в Україні та не боялася говорити правду про війну.

"Друзі, це моя нова, резервна сторінка 👉🏻‼️‼️‼️ - @olgasumska_reserve ✋🏻Сподіваюсь, що в цей нелегкий час ми будемо разом! Моя основна сторінка зараз під загрозою, тому проситиму вас бути активними в спілкуванні і ваших реакціях❤️🥰🤩🙏🏻🙏🏻🙏🏻! Це допоможе мені відновити основний акаунт!❤️", — звернулася Ольга Сумська.

У коментарях її одразу ж підтримала колега-акторка Наталка Денисенко, написавши: "Тримаймося 💛💙🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻".

"Ми завжди із Вами 😍", "Підписався ✋ Сподіваюся, що цю сторінку все-таки не видалять", "Роксоланочко, ми з тобою !!!", "Оля, все буде добре.❤️", "Тільки разом", "Ми переможемо!!", — пишуть шанувальники Ольги Сумської під публікацією.

Раніше актриса розмістила на своїй старій сторінці цілу серію відео з деокупованого Херсона, на яких місцеві емоційно зустрічають українських захисників, піднімають синьо-жовтий прапор, й у місто прибуває перший потяг за майже 9 місяців.

Нагадаємо, Ольга Сумська зізналася, на що перетворилися її екс-колеги з росії.

Як повідомляла Politeka, Сумська зізналася, чому її старша дочка сидить у росії і мовчить про те, що відбувається.

Також Politeka писала, що українка жорстко розкритикувала Матвієнко з Сумською, зірка відповіла.