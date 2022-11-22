В этот раз на своей странице в Instagram звезда сообщила, что ее аккаунт оказался под угрозой блокировки. Скорее всего, так произошло из-за того, что актриса активно делала публикации о преступлениях российских оккупантов в Украине и не боялась говорить правду о войне.

"Друзья, это моя новая, резервная страница 👉🏻‼️‼️‼️ - @olgasumska_reserve ✋🏻Надеюсь, что в это нелегкое время мы будем вместе! Моя основная страница сейчас под угрозой, поэтому буду просить вас быть активными в общении ❤ 🙏🏻🙏🏻🙏🏻!Это поможет мне восстановить основной аккаунт!❤️", - обратилась Ольга Сумская.

В комментариях ее сразу же поддержала коллега-актриса Наталья Денисенко, написав: "Держимся 💛💙🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻".

"Мы всегда с Вами 😍", " одписался ✋ Надеюсь, что эту страницу все-таки не удалят", "Роксоланочка, мы с тобой!!!", "Оля, все будет хорошо.❤️", "Только вместе", " Мы победим!!", - пишут поклонники Ольги Сумской под публикацией.

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Ольга Сумская

Ранее актриса разместила на своей старой странице целую серию видео из деоккупированного Херсона, на которых местные эмоционально встречают украинских защитников, поднимают сине-желтое знамя, и в город прибывает первый поезд за почти 9 месяцев.

Напомним, Ольга Сумская призналась, во что превратились ее экс-коллеги из рф.

Как сообщала Politeka, Сумская призналась, почему ее старшая дочь сидит в рф и молчит о происходящем.

Также Politeka писала, что украинка жестко раскритиковала Матвиенко с Сумской, звезда ответила.