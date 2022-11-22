Популярна українська телеведуча та співведуча Юрія Горбунова минулого сезону шоу "Танців з зірками" Іванна Онуфрійчук, яка нещодавно вийшла заміж і тепер живе на дві країни – Україну та Швейцарію, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу знаменитість поділилася милим фото та звернулася до шанувальників.

Як виявилося, Іванна написала пост у День Гідності та Свободи, в якому розповіла про героїзм та мужність українців. У своєму посту телезірка торкнулася теми українців, які довгий час жили в окупації, але не підкорилися загарбникам, виявивши неймовірну сміливість. Саме ця незламність українців, за словами Іванки, заслуговує на гордість, і саме в цьому головна гідність наших людей.

"У День Гідності та Свободи нам, українцям, є що згадати, є чим пишатися! Ми продовжуємо боротьбу разом з нашими захисниками та захисницями. І ми будемо стояти за свою Незалежність та Незламність, бо українці можуть бути лише Вільними та Нескореними. У цьому і є наша Гідність. Ми не відступаємо від наших цінностей ні за яких умов. Як би нас не лякали. Ми все одно залишаємося вільними. Тому не забуваємо, друзі, що сьогоднішній День ми відзначаємо саме завдяки незламним українцям та українкам, військовим та цивільним. Я знаю, що всі наші території обов‘язково будуть звільненими, бо ми ніколи не дамо злу залишитися на цій землі! З Днем Гідності та Свободи, нескорені українці!", - написала Онуфрійчук.

Нагадаємо, "Тримайтеся, рідні": Осадча надривно звернулася до українців, які зараз в окупації.

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