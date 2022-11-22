Популярная украинская телеведущая и соведущая Юрия Горбунова в прошлом сезоне шоу "Танців з зірками" Иванна Онуфрийчук, которая недавно вышла замуж и теперь живет на две страны – Украину и Швейцарию, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость поделилась милым фото и обратилась к поклонникам.

Как оказалось, Иванна написала пост в День Достоинства и Свободы, в котором рассказала о героизме и мужестве украинцев. В своем посте телезвезда затронула тему украинцев, которые долгое время жили в оккупации, но не покорились захватчикам проявив невероятную смелость. Именно эта несокрушимость украинцев, по словам Иванки, заслуживает гордости, и именно в этом главное достоинство наших людей.

"В День Достоинства и Свободы нам, украинцам, есть что вспомнить, есть чем гордиться! Мы продолжаем борьбу с нашими защитниками и защитницами. И мы будем стоять за свою Независимость и Несокрушимость, потому что украинцы могут быть только Свободными и Непокоренными. В этом и есть наше Достоинство. Мы не отступаем от наших ценностей ни при каких условиях. Как бы нас ни пугали. Мы все равно остаемся свободными. Поэтому не забываем, друзья, что сегодняшний День мы отмечаем именно благодаря несгибаемым украинцам и украинкам, военным и гражданским. Я знаю, что все наши территории обязательно будут освобождены, потому что мы никогда не дадим злу остаться на этой земле! С Днем Достоинства и Свободы, непокоренные украинцы!", - написала Онуфрийчук.

Напомним, "Держитесь, родные": Осадчая надрывно обратилась к украинцам, которые сейчас в оккупации.

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