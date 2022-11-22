Як пише Politeka.net, Марта Адамчук - відома українська співачка, яка є частиною співаючого квартету "Жіночого кварталу". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Адамчук і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу Марта опублікувала фотографію, де позувала у вузькій сукні. Зірка обернулася боком, вражаючи кожним вигином.
Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:
"Чорна пантера", "Мій краш", "Красуня", "Яка красива", "Це чудово".
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А до цього зірка поділилася фото, де позувала у прозорій сукні.
Найвища цінність – люди!
Сьогодні, як ніколи, у цьому переконуюсь. Близькі, далекі, родичі і кровні. Ми всі сьогодні за одне: один за одного. Так виявляється кохання.
Бережіть кожен сам себе і поряд! Усім мирної ночі", - написала Адамчук.
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