Как пишет Politeka.net, Марта Адамчук - известная украинская певица, которая является частью поющего квартета "Женского квартала". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Адамчук и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Марта опубликовала фотографию, где позировала в узком платье. Звезда повернулась боком, впечатляя каждым изгибом.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Черная пантера", "Мой краш", "Красотка", "Какая красивая", "Это прекрасно".

А до этого звезда поделилась фото, где позировала в прозрачном платье.

"Самая высокая ценность – люди!

Сегодня, как никогда, в этом убеждаюсь. Близки, далеки, родственники и не кровны. Мы все сегодня за одно: друг за друга. Так проявляется любовь.

Берегите каждый сам себя и рядом! Всем мирной ночи", - написала Адамчук.

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