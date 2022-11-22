Блогер Катерина Репяхова розповіла, що їм із сином довелося сидіти без світла та стільникового зв'язку.

Через регулярні потужні масовані ракетні удари з боку росії в Україні серйозно пошкоджено енергетичні системи. Тому майже вся країна страждає від віялових відключень світла. Дружина українського артиста Віктора Павлика наочно показала в Instagram, що вони разом з сином робили, доки сиділи без електрики.

Блогер Катерина Репяхова розповіла, що їм із сином довелося сидіти без світла 3,5 години. Крім того, під час вимкнення електрики зник зв'язок. Тому молода матуся та її синочок почали шукати собі розваги.

"Розважалися, як могли. Вдома без світла краще, ніж десь ще", - додала дружина Віктора Павлика .

Вона показала, як вони з маленьким Михасиком дуріли на дивані. Крім того, разом вони розглядали дитячу книжку із яскравими малюнками.

Варто зазначити, що Катерина Репяхова та Віктор Павлик одружилися у травні 2020 року. Репяхова молодша за артиста на 29 років. Влітку 2021-го у пари народився син Михайло.

Михайло Павлик – первісток Репяхової та четверта дитина Віктора Павлика. Від попередніх стосунків у співака є син Олександр та дочка Христина, єдинокровні брат та сестра.

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