Из-за регулярных мощных массированных ракетных ударов со стороны россии в Украине серьезно повреждены энергетические системы. Поэтому почти вся страна страдает от веерных отключений света. Жена украинского артиста Виктора Павлика наглядно показала в Instagram, что они вместе с сыном делали, пока сидели без электричества.
Блогер Екатерина Репяхова рассказала, что им с сыном пришлось сидеть без света 3,5 часа. Кроме того, во время выключения электричества, пропала связь. Потому молодая мамочка и ее сыночек начали искать себе развлечения.
"Развлекались, как могли. Вдома без света лучше, чем где-то еще", - добавила жена Виктора Павлика.
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Она показала, как они с маленьким Михасиком дурачились на диване. Кроме того, вместе они расматривали детскую книжку с яркими рисунками.
Стоит отметить, что Екатерина Репяхова и Виктор Павлик поженились в мае 2020 года. Репяхова младше артиста на 29 лет. Летом 2021-го у пары родился сын Михаил.
Михаил Павлик – первенец Репяховой и четвертый ребенок Виктора Павлика. От предыдущих отношений у певца есть сын Александр и дочь Кристина, единокровные брат и сестра.
Напомним, что молодая жена Виктора Павлика нарвалась на хейт из-за ринопластики.
Как сообщала Politeka, молодая жена Павлика засветила фигуру в купальнике.
Также Politeka писала, что молодая жена Павлика расмешила кадрами с маленьким сыном.