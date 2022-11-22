Блогер Екатерина Репяхова рассказала, что им с сыном пришлось сидеть без света и сотовой связи.

Из-за регулярных мощных массированных ракетных ударов со стороны россии в Украине серьезно повреждены энергетические системы. Поэтому почти вся страна страдает от веерных отключений света. Жена украинского артиста Виктора Павлика наглядно показала в Instagram, что они вместе с сыном делали, пока сидели без электричества.

Блогер Екатерина Репяхова рассказала, что им с сыном пришлось сидеть без света 3,5 часа. Кроме того, во время выключения электричества, пропала связь. Потому молодая мамочка и ее сыночек начали искать себе развлечения.

"Развлекались, как могли. Вдома без света лучше, чем где-то еще", - добавила жена Виктора Павлика.

Она показала, как они с маленьким Михасиком дурачились на диване. Кроме того, вместе они расматривали детскую книжку с яркими рисунками.

Стоит отметить, что Екатерина Репяхова и Виктор Павлик поженились в мае 2020 года. Репяхова младше артиста на 29 лет. Летом 2021-го у пары родился сын Михаил.

Михаил Павлик – первенец Репяховой и четвертый ребенок Виктора Павлика. От предыдущих отношений у певца есть сын Александр и дочь Кристина, единокровные брат и сестра.

Напомним, что молодая жена Виктора Павлика нарвалась на хейт из-за ринопластики.

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