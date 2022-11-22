Популярна українська співачка Юлія Саніна, яка є солісткою гурту The Hardkiss, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу знаменитість поділилася відео зі свого виступу та вразила одкровенням.

Як бачимо, на новому відео Юлія знята під час концерту, у цей час вона виконує свій хіт "Жива". На сцену артистка вийшла у світлому напівпрозорому сценічному вбранні, яке сяє блискітками та стразами та підкреслює струнку фігуру. Волосся Юлі зібране в акуратну зачіску, а на обличчі яскравий макіяж.

У підписі до публікації Саніна вразила одкровенням: "Ці слова були написані давно. Коли співаю їх тепер, відчуваю фізичний біль в області душі". Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію співачки: "Так, виявилося це пророчий текст, іноді музика має здатність дуже точно описувати події", "Акустична версія цієї пісні розбиває моє серце щоразу", "Люблю цю пісню, але так зараз вона придбала ще велику глибину і біль", "Через останні події текст пісні став до болю ще глибшим", "Весь текст пісні зараз так переосмислюється", "Ви ніби в майбутнє заглядали".

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