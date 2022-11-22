Популярная украинская певица Юлия Санина, которая является солисткой группы The Hardkiss, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость поделилась видео со своего выступления и поразила откровением.

Как видно, на новом видео Юлия запечатлена во время концерта, в это время она исполняет свой хит "Жива". На сцену артистка вышла в светлом полупрозрачном сценическом наряде, которое сверкает блестками и стразами и подчеркивает стройную фигуру. Волосы Юли собраны в аккуратную прическу, а на лице яркий макияж.

В подписи к публикации Санина поразила откровением: "Эти слова были написаны давно. Когда пою их теперь, чувствую физическую боль в области души". Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию певицы: "Да, оказалось это пророческий текст, иногда музыка имеет способность очень точно описывать события", "Акустическая версия этой песни разбивает мое сердце каждый раз", "Обожаю эту песню, но так сейчас она приобрела еще большую глубину и боль", "Из-за последних событий текст песни стал до боли еще глубже", "Весь текст песни сейчас так переосмысливается", "Вы будто в будущее заглядывали".

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