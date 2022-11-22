Як повідомляє Politeka.net, через руйнування росією критичної інфраструктури України чи не щодня в кожному місті вимикають світло. Енергетики намагаються завершити відновлення ще більших холодів. Українська співачка Злата Огневич якраз виходила з дому, коли світла не стало. Але далі на неї чекали нові пригоди через це. Про це вона розповіла в Інстаграмі.

Артистка опублікувала кадри, на яких вона спускається у під'їзді з верхніх поверхів униз сходами. Навколо приглушене освітлення.

"Іду пішки. Світло вимкнули і ліфт не працює, але краще так. Нічого, я потерплю. Головне, що в рідній Україні. Тому нічого страшного переживу і ці часи", - зазначила Злата Огневич .

Також Злата Огневич зізналася, що їхала на скеледром - штучна споруда для скелелазіння, винайдена скелелазом та інженером, французом Франсуа Савіньї. Але там на неї чекав неприємний сюрприз.

"Тільки я так можу - їхати на скеледром і не перевірити графік відключення електрики. Тут теж відключили світло. Коротше, це реально підстава. Шкода, звичайно, але нічого, приїду в інший раз. Рекомендую вам, якщо ви кудись зібралися, перевірте графік відключення світла", - поділилася артистка.

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