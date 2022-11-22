Украинская певица Злата Огневич, как раз выходила из дома, когда света не стало.

Как сообщает Politeka.net, из-за разрушения россией критической инфраструктуры Украины чуть ли не каждый день в каждом городе выключают свет. Энергетики же пытаются завершить восстановление еще больших холодов. Украинская певица Злата Огневич, как раз выходила из дома, когда света не стало. Но дальше ее ждали новые приключения из-за этого. Об этом она рассказала в Инстаграм.

Артистка опубликовала кадры, на которых она спускается в подъезде с верхних этажей вниз по ступенькам. Вокруг приглушенное освещение.

"Иду пешком. Свет выключили и лифт не работает, но лучше так. Ничего, я потерплю. Главное, что в родной Украине. Потому ничего страшного потерплю и эти времена", - отметила Злата Огневич.

Также Злата Огневич призналась, что ехала на скеледром - искусственное сооружение для скалолазания, изобретённое скалолазом и инженером, французом Франсуа Савиньи. Но там ее ждал неприятный сюрприз.

"Только я так могу - ехать на скеледром и не проверить график отключения электричества. Здесь тоже отключили свет. Короче, это реально подстава. Жаль, конечно, но ничего, приеду в другой раз. Рекомендую вам, если вы куда-то собрались, проверьте график отключения света", - поделилась артистка.

Напомним, что Злата Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".

Как сообщала Politeka, Злата Огневич раскрыла любимую процедуру популярных звезд.

Также Politeka писала, что Злата Огневич метко пожурила мировых лидеров за слабость и цинизм.