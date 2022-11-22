Злата Огневич зазначила, що незважаючи на те, що коханий покинув її за півтора місяці, вона не шкодуєте, що взяла участь у проекті.

Романтичне реаліті-шоу "Холостяк-12" обростає чутками про сценарій. Співачка Злата Огневич, яка знімалася в "Холостячці" , відреагувала на плітки та нагадала, що Задворний розбив їй серце по-справжньому. Про це вона повідомила в інтерв'ю UA24.

"Для мене був приклад – Микита Добринін та Даша Квіткова. Дуже крута та хороша пара. На той час я вирішила шукати кохання під прицілом камер, тому що все моє життя і так проходить перед камерами", - зізналася Злата Огневич.

За її словами, якби на "Холостячці" був сценарій, вона не закохалася би у підприємця Андрія Задворного. Крім того, вона стверджує, що справді страждала через їхній розрив.

"Андрій мені сподобався з першої вечірки. Я виділила для себе кількох чоловіків, які були близькі по духу, і він мені сподобався по-справжньому. Я по-справжньому закохалася, літала на крилах щастя того вечора, коли сказала йому "так", коли він мені запропонував руку та серце", – згадала співачка Злата Огневич .

Також Злата Огневич зауважила, що незважаючи на те, що коханий покинув її через півтора місяці, вона не шкодує, що взяла участь у проекті, адже отримала неймовірні емоції.

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