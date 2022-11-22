Романтическое реалити-шоу "Холостяк-12" обрастает слухами о сценарии. Певица Злата Огневич, снимавшаяся в "Холостячке", отреагировала на сплетни и напомнила, что Задворный разбил ей сердце по-настоящему. Об этом она сообщила в интервью UA24.
"Для меня был пример – Никита Добрынин и Даша Квиткова. Очень крутая и хорошая пара. К тому времени я решила искать любовь под прицелом камер, потому что вся моя жизнь и так проходит перед камерами", - призналась Злата Огневич.
По ее словам, если бы на "Холостячке" был сценарий, она бы не влюбилась в предпринимателя Андрея Задворного. Кроме того, она утверждает, что действительно страдала из-за их разрыва.
"Андрей мне понравился с первой вечеринки. Я выделила для себя нескольких мужчин, которые были близки по духу, и он мне понравился по-настоящему. Я по-настоящему влюбилась, летала на крыльях счастья в тот вечер, когда сказала ему "да", когда он мне предложил руку и сердце", – вспомнила певица Злата Огневич.
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Также Злата Огневич отметила, что несмотря на то, что возлюбленный бросил ее через полтора месяца, она не жалеете, что приняла участие в проекте, ведь получила невероятные эмоции.
Напомним, что Злата Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".
Как сообщала Politeka, Злата Огневич раскрыла любимую процедуру популярных звезд.
Также Politeka писала, что Злата Огневич метко пожурила мировых лидеров за слабость и цинизм.