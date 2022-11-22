Ці кадри, які показала Анна Саліванчук, ще раз нагадують нам про те, якою ціною дається нам ця війна.

Як повідомляє Politeka.net, ті, хто вдома чекають на бійців з фронту, добре знають, що день, коли воїн повертається з передової, хай навіть на кілька днів відпустки, стає найщасливішим у житті його рідних. Цього дня чекають кохані та друзі, дружини та матері, сини та дочки.

Дружина продюсера "Квартал 95" - актриса Анна Саліванчук стала свідком такої зустрічі та зняла те, що відбувається на камеру. В Інстаграм вона поділилася кадрами, спитавши спочатку дозволи у захисника.

Вона розповіла, що сиділа в автомобілі та слухала лексію з психології. За вікном пройшов гарний високий молодий хлопець-військовий з великим букетом квітів. Актрисі стало цікаво, вона вийшла з автомобіля та підійшла до захисника.

"Підходжу до нього і питаю: "Вибачте, а ви наш захисник?". Він відповідає - "Так, я вісім місяців не бачив свою кохану. Ось стою і чекаю на неї". Я попросила його зняти цю зустріч на камеру, адже це дуже зворушливо, коли людина вже 8 місяців захищає нашу Україну в Бахмуті і ось вперше за цей час побачила кохану... А я тепер сиджу і плачу", - поділилася Анна Саліванчук.

На кадрах дівчина біжить до обіймів захисника, який нарешті її дочекався. Ці відео ще раз нагадують нам про те, якою ціною дається нам ця війна. Про те, що на передовій борються з ворогом – не якісь безликі солдати. Це для когось рідні люди. На яких чекають удома.

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