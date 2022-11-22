Эти кадры, которые показала Анна Саливанчук, еще раз напоминают нам о том, какой ценой дается нам эта война.

Как сообщает Politeka.net, те, кто дома ждут бойцов с фронта, хорошо знают, что день, когда воин возвращается с передовой, пусть даже на несколько дней отпуска, становится самым счастливым в жизни его родных. В этот день ждут любимые и друзья, жены и матери, сыновья и дочери.

Жена продюсера "Квартал 95" - актриса Анна Саливанчук стала свидетелем такой встречи и сняла происходящее на камеру. В Инстаграм она поделилась кадрами, спросив сначала разрешения у защитника.

Она рассказала, что сидела в автомобиле и слушала лексию по психологии. За окном прошел красивый высокий молодой парень-военный с большим букетом цветов. Актрисе стало любопытно, она вышла из автомобиля и подошла к защитнику.

"Подхожу к нему и спрашиваю: "Простите, а вы наш защитник?". Он отвечает - "Да, я восемь месяцев не видел свою любимую. Вот стою и жду ее". Я попросила его снять эту встречу на камеру, ведь это очень трогательно, когда человек уже 8 месяцев защищает нашу Украину в Бахмуте и вот впервые за это время увидел любимую... А я теперь сижу и плачу", - поделилась Анна Саливанчук.

На кадрах девушка бежит в объятия защитника, который наконец ее дождался. Эти видео еще раз напоминают нам о том, какой ценой дается нам эта война. О том, что на передовой сражаются с врагом – не какие-то безликие солдаты. Это для кого-то родные люди. Которых ждут дома.

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" взбесила украинцев видео с кривляниями.

Также Politeka писала, что жена продюсера "Квартал 95" посмеялась над русскими после запугивания.

Как Politeka сообщала, жена продюсера "Квартал 95" неожиданно обратилась к украинкам и удивила кадрами.