Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка припинила діяльність у Росії та заявила про свою проукраїнську позицію, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу зірка виклала відео, в якому можна почути фрагмент її нового україномовного хіта.

У короткому ролику Світлана співає свою пісню "Два незнайомці" серед сірого соснового лісу. Перед камерою вона з'явилася у простому скромному образі – джинсах, чорній водолазці та чорному шкіряному плащі. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж і смуток.

У підписі до публікації Лобода написала: "Кожен з Вас знайшов свій сенс у моїй пісні… Це магія справжньої музики. Найважче в житті - зрозуміти який міст треба перейти, а який - спалити. І коли здається, "що всі почуття, можливо, зовсім відсутні" - протягнути один одному руку, скільки б кілометрів вас не розділяло. А про що для тебе "Два незнайомці"?".

Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію зірки: "Боже, яка все-таки українська мова красива", "У Вас дуже гарна українська", "Ця пісня неймовірно красива. Неможливо перестати її слухати", "Як не пісня, так хіт! Браво!", "Дуже класна пісня. А росіяни просто заздрять, що у них тепер немає Лободи", "Хочеться, щоб цю пісню почув увесь світ, вона неймовірна", "Світлано, це просто шедевр. Без зупинки слухаю", "Українською все звучить ніжніше та романтичніше".

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