Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая прекратила деятельность в россии и заявила о своей проукраинской позиции, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила видео, в котором можно услышать фрагмент ее нового украиноязычного хита.

В коротком ролике Светлана поет свою песню "Два незнайомці" посреди серого соснового леса. Перед камерой она появилась в простом скромном образе – джинсах, черной водолазке и черном кожаном плаще. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж и грусть.

В подписи к публикации Лобода написала: "Каждый из Вас нашел свой смысл в моей песне… Это магия настоящей музыки. Труднее всего в жизни – понять какой мост надо перейти, а какой – сжечь. И когда кажется, "что все чувства, возможно, совсем отсутствуют" – протянуть друг другу руку, сколько бы километров вас не разделяло… А о чем для тебя "Два незнайомці"?".

Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию звезды: "Боже, какой все-таки украинский язык красивый", "У Вас очень красивый украинский", "Эта песня невероятно красивая. Невозможно перестать ее слушать", "Как ни песня, так хит! Браво!", "Очень классная песня. А русские просто завидуют, что у них теперь нет Лободы", "Хочется, чтобы эту песню услышал весь мир, она невероятна", "Светлана, это просто шедевр. Без остановки слушаю", "На украинском все звучит нежнее и романтичнее".

Напомним, "Держитесь, родные": Осадчая надрывно обратилась к украинцам, которые сейчас в оккупации.

Как сообщала Politeka, "Я вам помогу": Боржемская из "Зважені та щасливі" показала упражнения для похудения, видео.

Также Politeka писала, что "Этот сезон…": Зарицкая из KAZKA рассказала о сложностях и финале "Голосу країни".