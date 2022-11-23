Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка навесні розлучилася з чоловіком Володимиром Дантесом після 11 років стосунків і почала крутити роман із його найкращим другом Мишком Кацуріним, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася незвичайними сторісами, на яких продемонструвала свій новий спокусливий образ.

Як видно, на новому відео Надя знята у цікавій локації, а збоку хлопець-стиліст прямо на ходу намагається поправити її зачіску. До речі, на момент зйомки співачка виконує свій новий хіт "Крапають", який також звучить у сторіс.

Перед камерою Дорофєєва з'явилася в стильному піджаку строго крою, під яким видно чорний топ, а на шиї висить масивне золотисте намисто. Її волосся зібране в недбалу зачіску з грайливими кучерями, а на обличчі яскравий макіяж з червоною помадою, вона зухвало дивиться в об'єктив.

"Що ви там? Вже купили квиток на мій концерт у Києві?", - підписала сторіс Дорофєєва.

До речі, у наступній сторіс Надя показала фото незвичайного букета, який, судячи з оцінки, отримала від нового коханого Михайла Кацуріна. Також співачка залишила емодзі-серце на цьому знімку.

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