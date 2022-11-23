Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая весной развелась с мужем Владимиром Дантесом после 11 лет отношений и начала крутить роман с его лучшим другом Мишей Кацуриным, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась необычными сторис, на которых продемонстрировала свой новый соблазнительный образ.

Как видно, на новом видео Надя запечатлена в интересной локации, а сбоку парень-стилист прямо на ходу пытается поправить ее прическу. К слову, в момент съемки певица исполняет свой новый хит "Крапають", который также звучит в сторис.

Перед камерой Дорофеева появилась в стильном бежевом пиджаке строго кроя, под которым видно черный топ, а на шее висит массивное золотистое ожерелье. Ее волосы собраны в небрежную прическу с игривыми кудряшками, а на лице яркий макияж с красной помадой, она дерзко смотрит в объектив.

"Что вы там? Уже купили билет на мой концерт в Киеве?", - подписала сторис Дорофеева.

К слову, в следующей сторис Надя показала фото необычного букета, который, судя по отметке, получила от нового возлюбленного Миши Кацурина. Также певица оставила эмодзи-сердечко на этом снимке.

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