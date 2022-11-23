Популярна українська хореограф та багаторазова учасниця шоу "Танці зі зірками" Ілона Гвоздєва, яка має власну школу танців і разом із чоловіком виховує двох дітей, часто радує шанувальників яскравими публікаціям на своїй сторінці в Instagram. Так, на цей раз артистка поділилася чарівним відео, на якому з'явилася у розкішному образі.

На новому відео Ілона знята в одному з готелів Львова, вона приміряє незвичайну сукню. Це вбрання має пишні краї та дуже яскраве забарвлення – воно зі світлої напівпрозорої текстури з великими блискучими візерунками. Ця сукня підкреслила витончену фігуру та декольте, а також оголила тендітну спину танцівниці. Її волосся розпущене та акуратно укладене, а на обличчі елегантний макіяж.

У підписі до публікації Гвоздєва написала: "У Львові я відчула себе попелюшкою! Казковий готель, неймовірно чарівна сукня. Вдячна своєму клубу, завдяки якому я можу наповнюватись жіночою енергією та надихати інших жінок!".

Шанувальники відразу почали коментувати нове відео Ілони в розкішному вбранні: "Вам дуже личить ця сукня! Виглядайте, як принцеса", "Яка сукня", "Красуня!", "Супер!", "Справжня, маленька, чарівна принцеса", " Дуже красива і чарівна", "Така жіночна, неперевершено", "Гарно!".

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