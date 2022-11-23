Популярная украинская хореограф и многоразовая участница шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева, которая имеет собственную школу танцев и вместе с мужем воспитывает двоих детей, часто радует поклонников яркими публикациям на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка поделилась очаровательным видео, на котором появилась в роскошном образе.

На новом видео Илона запечатлена в одном из отелей Львова, она примеряет необычное платье. Этот наряд имеет пышные края и очень яркую расцветку – оно из светлой полупрозрачной текстуры с большими блестящими узорами. Это платье подчеркнуло изящную фигуру и декольте, а также оголило хрупкую спину танцовщицы. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице элегантный макияж.

В подписи к публикации Гвоздева написала: "Во Львове я почувствовала себя золушкой! Сказочный отель, невероятно волшебное платье. Благодарна своему клубу, благодаря которому я могу наполняться женской энергией и вдохновлять других женщин!".

Поклонники тут же принялись комментировать новое видео Илоны в роскошном наряде: "Вам очень идет это платье! Выглядите, как принцесса", "Какое платье", "Красотка!", "Супер!", "Настоящая, маленькая, волшебная принцесса", "Очень красивая и очаровательная", "Такая женственная, непревзойденно", "Красиво!".

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