На своїй сторінці в Instagram ведуча розповіла про головні новини на 272 день повномасштабної війни.

Як передає Марічка Падалко, за минулу добу ворог зміг просунутися на північ від Бахмута, всі інші атаки відбито.

СБУ 22 листопада прийшла до Києво-Печерської Лаври. Правоохоронці називають це проведенням «безпекових заходів», зокрема, перевіркою даних про використання приміщень УПЦ для переховування розвідувальних груп. В Москві назвали це «воєнними діями проти російського православ’я».

Також повідомляється, що в Україні створили сайт і мобільний додаток, куди наносять інформацію про всі сервіси і служби в усіх містах, які працюють попри відключення світла. Додаток постійно оновлюється.

Російська держдума закликала світ засудити «злочин українських військових», які вбили російських «полонених». На повному відео, що доступно в мережі, видно, що останній окупант, який «здавався», відкрив по ЗСУ вогонь. Імітація здачі в полон є військовим злочином – нагадав у відповідь український омбудсмен Дмитро Лубінець.

Голлівудська акторка з українським корінням Віра Фарміґа засудила війну та виступила на підтримку України. Під час концерту в Нью-Йорку вона включила сигнал повітряної тривоги, який жителі нашої країни чують щодня, і вигукнула: «Слава Україні!».

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко прокоментувала поведінку переляканих окупантів у Херсоні.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Падалко розповіла про масштабну катастрофу в росіян у Чорному морі.