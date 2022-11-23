На своей странице в Instagram ведущая рассказала о главных новостях на 272 день полномасштабной войны.

Как передает Маричка Падалко, за минувшие сутки враг смог продвинуться к северу от Бахмута, все остальные атаки отражены.

СБУ 22 ноября пришла в Киево-Печерскую Лавру. Правоохранители называют это проведением «безопастностных мероприятий», в частности, проверкой данных об использовании помещений УПЦ для укрывательства разведывательных групп. В Москве назвали это «военными действиями против русского православия».

Также сообщается, что в Украине создали сайт и мобильное приложение, куда наносят информацию обо всех сервисах и службах во всех городах, которые работают, несмотря на отключение света. Приложение постоянно обновляется.

Российская госдума призвала мир осудить «преступление украинских военных», убивших российских «пленных». На полном видео, доступном в сети, видно, что последний «сдавшийся» оккупант открыл по ВСУ огонь. Имитация сдачи в плен является военным преступлением – напомнил в ответ украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Голливудская актриса с украинскими корнями Вера Фармига осудила войну и выступила в поддержку Украины. Во время концерта в Нью-Йорке она включила сигнал воздушной тревоги, который жители нашей страны слышат каждый день, и воскликнула: «Слава Украине!».

Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко рассказала о масштабной катастрофе у россиян в Черном море.