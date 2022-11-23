У своїй передачі СлаваПРО ведучий нагадав, що Веня живе та навчається у Великобританії.

"Живе він там у місцевій родині, а Тіна час від часу приїжджає туди до нього. І ось 18 листопада Веніаміну виповнилось 14 років. Ну, звичайно, мама не змогла пропустити таке свято. І ще й виклала спільні фото з сином. Тіна підписала фотку просто "брат і сестра", — розповідає Дьомін.

На фото Кароль позує з сином на тлі кульок з цифрами "14" та стрічкою happy birthday.

Слава також відзначив, що хлопець із кожним роком стає все більше й більше схожим на свого батька продюсера Євгена Огіра, який помер у 2013 році від раку.

Раніше Слава Дьомін прокоментував скандал із Тіною Кароль та голосуванням за журі Нацвідбору а Євробачення-2023.

Українці голосували в "Дії" за трьох членів журі Нацвідбору. Ними стали Тарас Тополя, Джамала і Юлія Саніна. Але в списку претендентів була ще й Тіна Кароль. У таблиці співачка опинилася четвертою, поступившись місцем солістці The Hardkiss.

Кароль за результатом голосування в Дії набрала 15,68%, водночас Саніна — 15,69%. Тіну обурило те, що її конкурентці округлили голоси до 16%, а їй — до 15%.

Нагадаємо, Тіна Кароль збентежила українців танцями в спортзалі під загадкову пісню.

Як повідомляла Politeka, Кароль спантеличила українців незграбними висловлюваннями про особисте життя.

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