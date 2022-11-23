В своей передаче СлаваПРО ведущий напомнил, что Веня живет и учится в Великобритании.

"Живёт он там в местной семье, а Тина время от времени приезжает туда к нему. И вот 18 ноября Вениамину исполнилось 14 лет. Ну, конечно, мама не смогла пропустить такой праздник. И еще выложила общие фото с сыном. Тина подписала фотку просто "брат и сестра", - рассказывает Демин.

На фото Кароль позирует с сыном на фоне шариков с цифрами "14" и лентой happy birthday.

Слава также отметил, что парень с каждым годом становится все больше и больше похож на своего отца продюсера Евгения Огира, умершего в 2013 году от рака.

Ранее Слава Демин прокомментировал скандал с Тиной Кароль и голосованием за жюри Нацотбора Евровидения-2023.

Украинцы голосовали в "Дії" за трех членов жюри Нацотбора. Ими стали Тарас Тополя, Джамала и Юлия Санина. Но в списке претендентов была еще и Тина Кароль. В таблице певица оказалась четвертой, уступив место солистке The Hardkiss.

Кароль по результатам голосования в Дії набрала 15,68%, в то же время Санина - 15,69%. Тину возмутило то, что ее конкурентке округлили голоса до 16%, а ей до 15%.

Напомним, Тина Кароль смутила украинцев танцами в спортзале под загадочную песню.

Как сообщала Politeka, Кароль озадачила украинцев неловкими высказываниями о личной жизни.

Также Politeka писала, что Тина Кароль без макияжа и в домашней одежде решилась показать настоящую себя.