Як повідомляє Politeka.net , відома українська співачка, модель та актриса Даша Астаф'єва почала займатися новими проектами і навіть почала озвучувати вихід унікальних творів, якими сама захопилася. Робота Даші привернула чимало уваги, адже артистка розкрилася з нового боку.

«Втішаємося світом «Книга Дивностей» nazariizanoz, який можна розділити з їжаками та зірками❤️ Дякуємо команді #underbooks» - поділилася Даша. Вона також розповіла, в якій студії працює хто керівник проекту та команда, яка допомагає створити щось нове.

У мережі підтримують та діляться думкою:

«Завжди цікаво чути, як читається та звітує текст 😊; Даша, обожнюю Вас і те, що робите; Ураа! Аудіокниги це те, що потрібно 💙💛; Який тембр 😍! Коли я вже скачу ці книги?))); Це неймовірно цікаво ❤️; Це потрібно не лише слухати. Дуже важливо і дивитись, як Дашка озвучує. Крути! Найкраща!; Супер. Хочу повну версію».

Також Даша назад у своєму Instagram вона опублікувала чергову посаду.

"Кілька хвилин поділяють фото. Усі, хто живе в цю прокляту війну тут, розуміють без слів… Російський світ тренує безумовно і свободу, і гумор. Уявляю, як через десятки років на терезах будуть найкращі люди світу та загони пукіна, які, крім нісенітниці, в яких вони живуть з народження, і розповісти наступним виродкам нічого не буде", - зазначила Даша Астаф'єва.

Нагадаємо, що Астаф'єва позбавилася образу розкутої співачки і вразила новим захопленням.

Як повідомляла Politeka, Даша Астаф'єва відверто розповіла українцям про свою нову роботу.

Також Politeka писала, що Астаф'єва похвалилася романтичним відпочинком і без поїздок закордон