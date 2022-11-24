Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица, модель и актриса Даша Астафьева стала заниматься новыми проектами и даже принялась озвучивать выход уникальных произведений, которыми сама увлеклась. Работа Даши привлекла немало внимания, ведь артистка раскрылась с новой стороны.

«Утешаемся миром «Книга Странностей» nazariizanoz , который можно разделить с ежами и звездами❤️ Спасибо команде #underbooks» - поделилась Даша. Она также рассказала, в какой студии работает, кто руководитель проекта и команда, помогающая создать нечто новое.

В сети поддерживают и делятся мнением:

«Всегда интересно слышать, как читается и отчитывается текст 😊; Даша, обожаю Вас и то, что делаете; Урааа! Аудиокниги это то, что нужно 💙💛; Какой тембр 😍! Когда уж я скачу эти книги?))); Это невероятно интересно❤️; Это нужно не только слушать. Очень важно и смотреть, как Дашка озвучивает. Круть! Лучшая!; Супер. Хочу полную версию».

Также Даша назад в своем Instagram, она опубликовала очередной пост.

"Несколько минут разделяют фото. Все, кто живет в эту проклятую войну здесь, понимают без слов… Русский мир тренирует безусловно и свободу, и юмор. Представляю, как через десятки лет на весах будут лучшие люди мира и отряды пукина, которые кроме чепухи, в которых они живут с рождения, и рассказать следующим уродам будет нечего", - отметила Даша Астафьева.

Напомним, что Астафьева избавилась от образа раскованной певицы и впечатлила новым увлечением.

Как сообщала Politeka, Даша Астафьева откровенно рассказала украинцам о своей новой работе.

Также Politeka писала, что Астафьева похвасталась романтичным отдыхом и без поездок заграницу.