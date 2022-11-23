Відома українська співачка Тіна Кароль змогла вразити фанатів, коли показала на кадрах, як разом із українцями закордоном ходила на мирні протести, підтримувала постраждалих та закликала до звільнення українських земель. Артистка досі займається своїм фондом та допомагає ЗСУ.
У День гідності та свободи Тіна представила кілька кадрів – добірку відео, на яких вона ходила разом з українцями на різні заходи, які мають на меті підтримати свою країну.
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"Слава Україні! 🇺🇦 Героям Слава!; Все буде Україна❤️; Дякую за все те, що ти робиш для нашої країни! Наша гордість! Слава Україні!❤️; Ми незламна нація, яку ніколи не перемогти! Слава Україні! Героям слава! Україна найбільше 💪🙏🇺🇦; Незламний! Сильні! 🇺🇦🫂; Достойна та вільна! 😍» - відповідають у мережі.
На фан-сторінках Тіни можна побачити періодично цікаві відео з концертів Кароль. Виступаючи у чорному блискучому топі та брючному костюмі, артистці вдалося підкреслити найкраще, а також зацікавити пластичністю рухів.
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